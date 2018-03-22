Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
91 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
22.03.2018  21:45

Стало відомо, хто розсудить товариську зустріч збірної України із Японією

 Барт Вертентен

Головним арбітром товариського матчу між збірними України та Японії буде 29-річний бельгієць Барт Вертентен. 

Допомагати йому будуть Рін Ванізере та Ів де Неве, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Зазначимо, що Вертентен судив матч Ліги Європи між київським Динамо та албанським Скендербеу. Та гра завершилася перемогою киян 3:1.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться із японцями 27 березня у бельгійському Льєжі. 

До цього, 23-го числа в іспанській Марбельї українці зіграють із Саудівською Аравією.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
23:23
Фігурне катання. Після тріумфу в Пхенчхані екс-українка взяла титул ще й на чемпіонаті світу
22:57
Футбол. Бейл побив рекорд знаменитого гравця Ліверпуля. ВІДЕО
22:42
Бокс. Ломаченко: Гвоздик не любить показувати свої емоції
22:23
Фігурне катання. Українець не потрапив у фінал на чемпіонаті світу
21:59
Футбол. Ібрагімович емоційно прокоментував завершення виступів за МЮ
21:45
Футбол. Стало відомо, хто розсудить товариську зустріч збірної України із Японією
21:30
Футбол. Екс-українець про своє польське громадянство: Назад шляху немає. В Україні мене вважають зрадником
21:14
Теніс. Світоліна - Осака: букмекери дали прогноз на матч супертурніру в Маямі
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!