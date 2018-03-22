Стало відомо, хто розсудить товариську зустріч збірної України із Японією

Барт Вертентен

Головним арбітром товариського матчу між збірними України та Японії буде 29-річний бельгієць Барт Вертентен.

Допомагати йому будуть Рін Ванізере та Ів де Неве, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Зазначимо, що Вертентен судив матч Ліги Європи між київським Динамо та албанським Скендербеу. Та гра завершилася перемогою киян 3:1.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться із японцями 27 березня у бельгійському Льєжі.

До цього, 23-го числа в іспанській Марбельї українці зіграють із Саудівською Аравією.