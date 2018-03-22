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389 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.03.2018 22:57
Бейл побив рекорд знаменитого гравця Ліверпуля. ВІДЕО
Нападник Реала та збірної Вельса завдяки хет-трику у спарингу проти Китаю (6:0) отримав ще одне визнання у своїй кар'єрі.
Так, Бейл із 29 голами у 69 іграх став найкращим бомбардиром в історії валійської команди.
Бейл випередив знаменитого нападника Ліверпуля 1980-х років Іана Раша. На його рахунку було 28 голів після 73 матчів.
Нагадаємо, Бейл має намір залишити Реал влітку.
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