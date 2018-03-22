Бейл побив рекорд знаменитого гравця Ліверпуля. ВІДЕО

Нападник Реала та збірної Вельса завдяки хет-трику у спарингу проти Китаю (6:0) отримав ще одне визнання у своїй кар'єрі.

Так, Бейл із 29 голами у 69 іграх став найкращим бомбардиром в історії валійської команди.

Бейл випередив знаменитого нападника Ліверпуля 1980-х років Іана Раша. На його рахунку було 28 голів після 73 матчів.

Нагадаємо, Бейл має намір залишити Реал влітку.