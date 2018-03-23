Головко про перемогу над Словенією: Відкрилося багато проблем, які потрібно вирішити

Олександр Головко

У молодіжної збірної України (U-21) є декілька проблем, які слід вирішити до важливого протистояння із Англією.

Про це в ефірі телеканалу Футбол заявив головний тренер команди, коментуючи перемогу у контрольному матчі із Словенією (3:2).

"Ми зіграли два тайми різними складами і з різними схемами, дали всім хлопцям пограти. Є питання щодо дефіциту центральних захисників, виникло питання і по флангових гравцях, а в атаці все більш-менш зрозуміло", - каже Головко.

"Перевірили хлопців, які готові будуть через п'ять днів допомагати нам вирішувати завдання. Добре, що провели цей матч, тому що без гри змагатися з Англією було б дуже складно. Розкрилося багато проблем, тому за ці п'ять днів потрібно виконати багато роботи, щоб ці проблеми більше не виникали", - цитує керманича молодіжки СпортАрена.

Матч кваліфікації Євро-2019 проти Англії відбудеться 27 березня у Шеффілді.

Як відомо, у двох останніх матчах відбору на Євро-2019 молодіжка поступилася Англії (0:2) у Києві і на виїзді перемогла Шотландію (0:2).

Після п'яти матчів в активі команди Олександра Головка 8 очок. Синьо-жовті йдуть третіми, відстаючи від Нідерландів лише за різницею забитих та пропущених. Лідирує у групі 4 збірна Англії, в активі якої 13 пунктів.