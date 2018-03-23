Бекхем дав відповідь на питання, хто є найкращий гравець в історії футболу

Зінедін Зідан та Девід Бекхем у Реалі

Знаменитий у минулому гравець МЮ, Реала, Мілана, ПСЖ та збірної Англії Девід Бекхем назвав найкращого гравця усіх часів.

На його думку, це - француз Зінедін Зідан, з яким він перетинався у Реалі.

"Тренуватися пліч-о-пліч з Зіданом протягом трьох років було мрією. Для мене він найкращий гравець всіх часів", - цитує Бекхема офіційний Twitter УЄФА.

Нагадаємо, наразі Зідан є головним тренером Реала.

Як відомо, у січні Девід Бекхем представив у США власний футбольний клуб.