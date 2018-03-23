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152 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 00:31
Бекхем дав відповідь на питання, хто є найкращий гравець в історії футболу
|Зінедін Зідан та Девід Бекхем у Реалі
Знаменитий у минулому гравець МЮ, Реала, Мілана, ПСЖ та збірної Англії Девід Бекхем назвав найкращого гравця усіх часів.
На його думку, це - француз Зінедін Зідан, з яким він перетинався у Реалі.
"Тренуватися пліч-о-пліч з Зіданом протягом трьох років було мрією. Для мене він найкращий гравець всіх часів", - цитує Бекхема офіційний Twitter УЄФА.
Нагадаємо, наразі Зідан є головним тренером Реала.
Як відомо, у січні Девід Бекхем представив у США власний футбольний клуб.
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