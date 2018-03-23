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23.03.2018  08:22

Шахтар підпише попередній контракт з бразильським футболістом

Маркіньос Сіпріано

Півзахисник Сан-Паулу Маркіньос Сіпріано підпише попередню угоду з Шахтарем.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Контракт 19-річного хавбека з бразильським клубом закінчується 14 вересня 2018 року, після чого він зможе перейти до гірників безкоштовно.

Очікується, що бразилець підпише чотирирічний контракт з Шахтарем.

Сіпріано вже повідомив своєму клубу, що не планує продовжувати угоду, за що був відправлений у дубль.

Бразильський півзахисник знаходиться в системі Сан-Паулу з 2015 року, але за основну команду провів лише один матч, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Шахтар знайшов нового спортивного директора.





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