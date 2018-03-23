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488 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 09:46
Екс-гравець Динамо і Металіста працевлаштувався у Білорусі
|Олексій Ковтун
Український захисник Олексій Ковтун підписав контракт з ФК Мінськ.
Про це повідомляє офіційний Твіттер білоруського клубу.
Умови контракт з 23-річним футболістом клуб не розкриває.
Ковтун - вихованець київського Динамо, де і почав свою кар'єру в юнацьких і молодіжних командах. Потім перейшов до харківського Металіста в якому виступав з 2012/13 - 2015/16.
Раніше повідомлялося, що колишній футболіст Чорноморця продовжить кар'єру в Білорусі.
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