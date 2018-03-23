Екс-гравець Динамо і Металіста працевлаштувався у Білорусі

Олексій Ковтун

Український захисник Олексій Ковтун підписав контракт з ФК Мінськ.

Про це повідомляє офіційний Твіттер білоруського клубу.

Умови контракт з 23-річним футболістом клуб не розкриває.

Ковтун - вихованець київського Динамо, де і почав свою кар'єру в юнацьких і молодіжних командах. Потім перейшов до харківського Металіста в якому виступав з 2012/13 - 2015/16.

Раніше повідомлялося, що колишній футболіст Чорноморця продовжить кар'єру в Білорусі.