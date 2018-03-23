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324 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 10:00
Вхід на гру Україна - Саудівська Аравія буде вільним
23 березня у місті Марбелья (Іспанія) на Муніципальному стадіоні національна збірна України з футболу проведе свій перший у цьому році матч.
Суперником нашої команди у товариській зустрічі стане національна збірна Саудівської Аравії. Початок поєдинку — о 20.00 за місцевим часом, пише ФФУ.
Вхід на матч — вільний. Проте для вболівальників збірної команди України будуть відкриті конкретні сектори.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій