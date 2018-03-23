Вхід на гру Україна - Саудівська Аравія буде вільним

23 березня у місті Марбелья (Іспанія) на Муніципальному стадіоні національна збірна України з футболу проведе свій перший у цьому році матч.

Суперником нашої команди у товариській зустрічі стане національна збірна Саудівської Аравії. Початок поєдинку — о 20.00 за місцевим часом, пише ФФУ.

Вхід на матч — вільний. Проте для вболівальників збірної команди України будуть відкриті конкретні сектори.