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553 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 10:27
Екс-гравець Шахтаря: Не говорив, що хочу виступати за збірну України
|Луїс Адріано
Бразилець Луїс Адріано не говорив, що хоче виступати в українській збірній.
Про це заявив сам екс-гравець донецького клубу.
"Насправді все було не так. Мене журналіст запитав, чи хотів би я грати за українську збірну. Я відповів: "Ніяких проблем". Але слів про те, що саме хочу виступати за Україну, - не було", - цитує Адріано "Спорт-Экспресс".
Раніше повідомлялося, що Адріано не проти отримати українский паспорт.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій