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23.03.2018  10:27

Екс-гравець Шахтаря: Не говорив, що хочу виступати за збірну України

Луїс Адріано

Бразилець Луїс Адріано не говорив, що хоче виступати в українській збірній.

Про це заявив сам екс-гравець донецького клубу.

"Насправді все було не так. Мене журналіст запитав, чи хотів би я грати за українську збірну. Я відповів: "Ніяких проблем". Але слів про те, що саме хочу виступати за Україну, - не було", - цитує Адріано "Спорт-Экспресс".

Раніше повідомлялося, що Адріано не проти отримати українский паспорт.





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