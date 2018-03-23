Захисник Шахтаря повернувся у загальну групу

Сергій Кривцов

Центральний захисник Шахтаря Сергій Кривцов повернувся до повноцінних тренувань.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

23-го березня Кривцов провів перше тренування в загальній групі Шахтаря за останній місяць.

Захисник не грав з 21 лютого, коли на ношах покинув поле в матчі Ліги чемпіонів проти Роми.

Раніше повідомлялося, що Кривцов втретє став батьком.