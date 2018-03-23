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180 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 10:49
Захисник Шахтаря повернувся у загальну групу
|Сергій Кривцов
Центральний захисник Шахтаря Сергій Кривцов повернувся до повноцінних тренувань.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
23-го березня Кривцов провів перше тренування в загальній групі Шахтаря за останній місяць.
Захисник не грав з 21 лютого, коли на ношах покинув поле в матчі Ліги чемпіонів проти Роми.
Раніше повідомлялося, що Кривцов втретє став батьком.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій