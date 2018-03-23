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158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 11:16
Чигринський продовжить контракт з АЕКом
|Дмитро Чигринський
Захисник АЕКа Дмитро Чигринський продовжить співпрацю з клубом на 2 роки.
Новий контракт 31-річного українця буде розрахований до літа 2020 року.
Офіційно про продовження угоди буде оголошено в найближчі дні, пише FootBoom.
Нагадаємо, Чигринський перейшов в АЕК із Дніпра в 2016 році, підписавши 2-річний контракт.
Раніше повідомлялося, що Чигринський знову травмувався.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій