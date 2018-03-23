Чигринський продовжить контракт з АЕКом

Дмитро Чигринський

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський продовжить співпрацю з клубом на 2 роки.

Новий контракт 31-річного українця буде розрахований до літа 2020 року.

Офіційно про продовження угоди буде оголошено в найближчі дні, пише FootBoom.

Нагадаємо, Чигринський перейшов в АЕК із Дніпра в 2016 році, підписавши 2-річний контракт.

Раніше повідомлялося, що Чигринський знову травмувався.