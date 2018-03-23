Олександрія залишиться без головного тренера?

Володимир Шаран

Контракт наставника Олександрії Володимира Шарана, який закінчується в кінці сезону, найімовірніше, продовжений не буде.

Керівництво клубу останнім часом незадоволене роботою фахівця: не виконано завдання потрапляння до першої шістки.

Крім того, у керівництва є питання по трансферної кампанії, яку курирував головний тренер, пише Sport.ua.

Як відомо, в Олександрії Володимир Шаран працює з 2013-го року.

Нагадаємо, раніше Шаран заявляв, що він готовий до відставки.