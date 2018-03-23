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777 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 11:33
Олександрія залишиться без головного тренера?
|Володимир Шаран
Контракт наставника Олександрії Володимира Шарана, який закінчується в кінці сезону, найімовірніше, продовжений не буде.
Керівництво клубу останнім часом незадоволене роботою фахівця: не виконано завдання потрапляння до першої шістки.
Крім того, у керівництва є питання по трансферної кампанії, яку курирував головний тренер, пише Sport.ua.
Як відомо, в Олександрії Володимир Шаран працює з 2013-го року.
Нагадаємо, раніше Шаран заявляв, що він готовий до відставки.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій