Кравець: У збірній є певні нововведення

Артем Кравець

У підготовці збірної України до матчу проти Саудівської Аравії є певні нововведення.

Про це сайту ФФУ розповів нападник Артем Кравець.

"Хороша погода, гарний настрій. Так що, звичайно, хочеться тренуватися. Тим більше, після холоду, в якому ми перебували в Україні", - сказав він.

"Що стосується нашої підготовки, то можу сказати, що є певні нововведення. Тому ми зосередилися на роботі і звикаємо до того, як нам потрібно грати", - підсумував Кравець.

Як відомо, віхд на гру Україна - Саудівська Аравія буде вільним.