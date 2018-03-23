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129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 11:45
Кравець: У збірній є певні нововведення
|Артем Кравець
У підготовці збірної України до матчу проти Саудівської Аравії є певні нововведення.
Про це сайту ФФУ розповів нападник Артем Кравець.
"Хороша погода, гарний настрій. Так що, звичайно, хочеться тренуватися. Тим більше, після холоду, в якому ми перебували в Україні", - сказав він.
"Що стосується нашої підготовки, то можу сказати, що є певні нововведення. Тому ми зосередилися на роботі і звикаємо до того, як нам потрібно грати", - підсумував Кравець.
Як відомо, віхд на гру Україна - Саудівська Аравія буде вільним.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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