Клуб Першої ліги вніс у заявку досвідченого хорватського нападника

Іван Родич

Колишній гравець Зорі, Говерли та Маталіста Іван Родич тепер буде виступати в Першій лізі за Арсенал-Київ.

Останнім клубом 32-річного хорвата був казахський Атирау, де нападник зіграв всього в п'яти матчах.

В Україні останнім клубом Родича був Металіст, за харків'ян в сезоні 2015/16 він зіграв в 11 матчах і забив два гола, пише football24.ua.