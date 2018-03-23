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534 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 12:44
Клуб Першої ліги вніс у заявку досвідченого хорватського нападника
|Іван Родич
Колишній гравець Зорі, Говерли та Маталіста Іван Родич тепер буде виступати в Першій лізі за Арсенал-Київ.
Останнім клубом 32-річного хорвата був казахський Атирау, де нападник зіграв всього в п'яти матчах.
В Україні останнім клубом Родича був Металіст, за харків'ян в сезоні 2015/16 він зіграв в 11 матчах і забив два гола, пише football24.ua.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій