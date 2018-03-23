Верховна Рада прийняла три закони, пов'язані з проведенням фіналу Ліги чемпіонів

Верховна Рада прийняла три законопроекти, які спростять підготовку і проведення фіналу Ліги чемпіонів в Києві.

Затверджені зміни стосуються Митного кодексу, Податкового кодексу та Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", пише ФФУ.

Зміни будуть носити тимчасовий характер і забезпечать виконання Україною наданих УЄФА гарантій та спростять хід підготовки до фінальних поєдинків Ліги чемпіонів.

Українська сторона виключно на час підготовки та проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів надасть податкові пільги УЄФА та/або його уповноваженим особам.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів у Києві відбудеться 26 травня.

Раніше була інформація, що НСК Олімпійський закриють з 14 квітня для підготовки до фіналу Ліги чемпіонів.