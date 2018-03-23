Пірло може увійти до тренерського штабу збірної Італії

Андреа Пірло

Колишній півзахисник Мілана і Ювентуса Андреа Пірло може увійти до тренерського штабу збірної Італії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Відзначається, що 38-річний екс-хавбек, який провів раніше зустріч з представником збірної, зацікавлений в такій роботі, але лише в тому випадку, якщо національну команду очолить Антоніо Конте або Карло Анчелотті.

В даний час Скуадру Адзурру тренує з приставкою в.о. головного тренера Луїджі ді Бьяджо, пише

Нагадаємо, Пірло оголосив про завершення кар'єри в жовтні минулого року.

Також була інформація, що Пірло жорстко розкритикував збірну Італії.