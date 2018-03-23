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54 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 13:20
Пірло може увійти до тренерського штабу збірної Італії
|Андреа Пірло
Колишній півзахисник Мілана і Ювентуса Андреа Пірло може увійти до тренерського штабу збірної Італії.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Відзначається, що 38-річний екс-хавбек, який провів раніше зустріч з представником збірної, зацікавлений в такій роботі, але лише в тому випадку, якщо національну команду очолить Антоніо Конте або Карло Анчелотті.
В даний час Скуадру Адзурру тренує з приставкою в.о. головного тренера Луїджі ді Бьяджо, пише
Нагадаємо, Пірло оголосив про завершення кар'єри в жовтні минулого року.
Також була інформація, що Пірло жорстко розкритикував збірну Італії.
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