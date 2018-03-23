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459 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 13:45
Ребров: Динамо програло Лаціо за всіма статтями
|Сергій Ребров / Аль-Ахлі
Київське Динамо не мало шансів в 1/8 фіналу Ліги Європи проти Лаціо.
Про це сказав екс-тренер киян, а нині наставник саудівського Аль-Ахлі Сергій Ребров.
"Команда протистояла дуже хорошому супернику, готовому інтенсивно грати всі 90 хвилин. Проти Динамо в чемпіонаті так майже ніхто не грає. Та й підбір футболістів у Лаціо на клас вище", - розповів українець.
"На жаль, програли за всіма статтями, але життя триває, і те, що команда дійшла до стадії 1/8, вже успіх. Можливо, нічия 2:2 десь розслабила хлопців. Тримали в голові цей результат і не так багато атакували", - цитує Реброва Вєсті.
Нагадаємо, що на думку Реброва, збірна України вже не команда Ярмоленка та Коноплянки.
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