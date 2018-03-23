СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
275 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 14:50
Стало відомо, коли Мораєс визначиться чи переходити йому в Шахтар
|Жуніор Мораєс
Форвард Динамо Жуніор Мораєс у травні-червні визначиться де продовжувати кар'єру.
Про це повідомляє спортарена.
За інформацією видання, Шахтар не пропонував бразильцю підписувати будь-які угоди.
Нагадаємо, що Мораєс залишатиметься поза заявкою Динамо, доки не вирішиться ситуація з контрактом.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій