Ібрагімович зароблятиме в Лос-Анджелес Гелексі 1,5 млн доларів на рік

Златан Ібрагімович

Екс-форвард Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімович отримуватиме в новому клубі 1,5 мільйона доларів на рік.

Про це повідомляє Sports Illustrated.

За інформацією джерела, швед підпише контракт із Гелексі до кінця 2019 року. Про підписання угоди клуб має офіційно повідомити 23 березня.

Нагадаємо, що Ібрагімович емоційно прокоментував завершення виступів за МЮ.