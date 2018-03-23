СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
131 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 15:14
Ібрагімович зароблятиме в Лос-Анджелес Гелексі 1,5 млн доларів на рік
|Златан Ібрагімович
Екс-форвард Манчестер Юнайтед Златан Ібрагімович отримуватиме в новому клубі 1,5 мільйона доларів на рік.
Про це повідомляє Sports Illustrated.
За інформацією джерела, швед підпише контракт із Гелексі до кінця 2019 року. Про підписання угоди клуб має офіційно повідомити 23 березня.
Нагадаємо, що Ібрагімович емоційно прокоментував завершення виступів за МЮ.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій