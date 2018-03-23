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81 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 16:20
Соболь: У вільний час у таборі збірної граємо в Counter-Strike
|Едуард Соболь (справа) / ФФУ
Футболісти збірної України проводять вільний час, граючи в популярний шутер Counter-Strike.
Про це розповів захисник команди Едуард Соболь.
"Зінченко травить абсолютно всіх? Та ну. Його ж теж підстьобують. Він просто не розказує, робить вигляд, що лише він травить. У цілому Зінченко приносить хороший настрій. Чому б і ні?", - сказав гравець.
"В основному на дозвіллі в таборі збірної граємо в Counter-Strike. Зараз пішла така манія, що всі заглибилися в цю гру", - поділився внутрішньокомандними справами Соболь в інтерв'ю Футбол 24.
Нагадаємо, що конкуренція з Зінченком дозволить Соболю більше прогресувати.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій