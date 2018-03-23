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23.03.2018  16:20

Соболь: У вільний час у таборі збірної граємо в Counter-Strike

Едуард Соболь (справа) / ФФУ

Футболісти збірної України проводять вільний час, граючи в популярний шутер Counter-Strike.

Про це розповів захисник команди Едуард Соболь.

"Зінченко травить абсолютно всіх? Та ну. Його ж теж підстьобують. Він просто не розказує, робить вигляд, що лише він травить. У цілому Зінченко приносить хороший настрій. Чому б і ні?", - сказав гравець.

"В основному на дозвіллі в таборі збірної граємо в Counter-Strike. Зараз пішла така манія, що всі заглибилися в цю гру", - поділився внутрішньокомандними справами Соболь в інтерв'ю Футбол 24.

Нагадаємо, що конкуренція з Зінченком дозволить Соболю більше прогресувати.





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