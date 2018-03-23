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23.03.2018  16:39

Болт провів тренування з Боруссією Д: прокинув супернику між ніг і забив головою. ВІДЕО

Усейн Болт на тренуванні Боруссії

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Усейн Болт провів перше повноцінне тренування в дортмундській Боруссії.

Ямаєць одразу ж вразив нахабністю, прокинувши м'яч між ніг супернику, хоч, скоріше за все, це було випадково. А в додаток ще й забив головою.

Нагадаємо, що раніше Болт показав, як проходять його футбольні тренування в Африці.

Також відомо, що спринтер зіграє в благодійному матчі на Олд Траффорд.





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