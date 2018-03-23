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644 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 16:39
Болт провів тренування з Боруссією Д: прокинув супернику між ніг і забив головою. ВІДЕО
|Усейн Болт на тренуванні Боруссії
Восьмиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Усейн Болт провів перше повноцінне тренування в дортмундській Боруссії.
Ямаєць одразу ж вразив нахабністю, прокинувши м'яч між ніг супернику, хоч, скоріше за все, це було випадково. А в додаток ще й забив головою.
Нагадаємо, що раніше Болт показав, як проходять його футбольні тренування в Африці.
Також відомо, що спринтер зіграє в благодійному матчі на Олд Траффорд.
Usain Bolt nutmegs a Dortmund player in his first training . #Bolt #Dortmund pic.twitter.com/SKZT3kDrwH— Shephin Mathew (@thehappysoul07) 23 марта 2018 г.
He just needs good service ⚡ @usainbolt #BVBolt pic.twitter.com/qe5K7xykNv— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 23 марта 2018 г.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій