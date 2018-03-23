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23.03.2018  17:16

Коваль очолив рейтинг найпровальніших зимових трансферів в Іспанії за версією місцевого ЗМІ

Максим Коваль

Голкіпер Депортиво Максим Коваль, який перебрався до іспанського клубу на правах оренди, очолив антирейтинг зимових трансферів.

Про це повідомляє El Desmarque.

Свій вибір експерти пояснюють тим, що Коваль мав не тільки скласти конкуренцію тим воротарям, які вже є, а стати гравцем основного складу. Багато хто був упевнений, що він допоможе Депортиво успішніше виступити в другій частині сезону. Але Коваль не тільки травмувався майже відразу після переходу, він ще й жахливо зіграв у першому матчі, у якому його випустили в основному складі.

Головний тренер команди з Ла-Коруньї Кларенс Зеєдорф спочатку підтримав Коваля, а після однозначно заявив, що Макс наразі просто не готовий грати в стартовому складі і Рубен буде основним голкіпером.

Це означає, що перша гра за Депортиво, швидше за все, залишиться єдиною для Коваля, а влітку він покине клуб, якщо той не зможе залишитися в Примері. Крім того, з усіх 10 футболістів саме український воротар зіграв найменше часу в новому клубі.

Крім Коваля в десятку найгірших переходів зимового трансферного вікна увійшли: Йеррі Міна (Барселона), Еменіке (Лас-Пальмас), Альберто Буено (Малага), Рубен Кастро (Бетіс), Ремі (Хетафе), Роджер Мартінес (Вільярреал), Роке Меса (Севілья), Сандро Рамірес (Севілья), Ісаак Саксесс (Малага), пише footboom.

Нагадаємо, що Депортиво без Коваля розійшовся миром із Лас-Пальмасом у 29 турі чемпіонату Іспанії.





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