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23.03.2018  17:52

Агент Селезньова: Якщо Шевченко хотів перевірити молодь, навіщо він тоді викликав Кравця?

Євген Селезньов

Агент Євгена Селезньова Іван Піроженко не розуміє рішення наставника збірної України не звяти на збір свого клієнта.

Про це повідомляє footballhub.

"Як Селезньов відреагував на рішення Шевченка? Негативно. Він дуже хотів грати за збірну. Ми виконали величезну спільну роботу, яка допомогла повернути йому азарт і кураж. Він у дуже хорошій формі як морально, так ментально і фізично", - запевнив представник Селезньова.

"Але не викликали, що поробиш. Будемо продовжувати працювати далі. У нас ще є кілька незавершених рекордів. Сьогодні Женя дуже запотребуваний як у Туреччині, так і за її межами", - сказав агент.

"Головний тренер вирішив перевірити молодь. Тільки не розумію, чому тоді викликаний Артем Кравець. Ми не опускаємо голову, будемо дивитися вперед. А завтрашній день усе розставить на свої місця", - вважає Піроженко.

Нагадаємо, що Шевченко прояснив долю Селезньова у збірній.





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