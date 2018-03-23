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141 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 18:51
Лос-Анджелес Гелексі представив Ібрагімовича
Златан Ібрагімович офіційно став гравцем американського Лос-Анджелес Гелексі.
Про це повідомляє твіттер-аккаунт клубу.
Попереднім клубом 36-річного шведа був Манчестер Юнайтед.
Раніше повідомлялося, що Ібрагімович зароблятиме в Лос-Анджелес Гелексі 1,5 млн доларів на рік, а контракт підписано до кінця 2019 року.
#zLAtan pic.twitter.com/S73CpaNMaP— LA Galaxy (@LAGalaxy) 23 марта 2018 г.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій