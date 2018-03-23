Японія зіграла внічию із Малі, Бразилія громить Росію. Інші товариські матчі
Збірна Японії перед матчем із Україною 27 березня у бельгійському Льєжі зіграла внічию 1:1 із Малі.
Гра відбулася у тому ж місті, де японці за чотири дні зустрінуться із українцями.
Обидва голи були забиті наприкінці таймів - спочатку з пенальті відзначився нападник Брюгге Абдулай Діабі, а на 90-й хвилині рахунок зрівняв Сьоя Накадзіма.
Ще один майбутній суперник збірної України - Чехія - поступилася Уругваю 0:2. Нагадаємо, що чехи будуть грати проти українців у Лізі націй УЄФА.
Товариські матчі
23 березня
Малі - Японія - 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 44, пенальті Діабі, 1:1 - 90 Накадзіма.
Уругвай - Чехія - 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Суарес, 2:0 - 37 Кавані.
Азербайджан - Білорусь - 0:1
Гол: 0:1 - 42, автогол Медведєв.
Македонія - Фінляндія - 0:0
Кіпр - Чорногорія - 0:0
Росія - Бразилія - 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Міранда, 0:2 - 61, пенальті Коутінью, 0:3 - 66 Паулінью.
🇧🇷 3 ❌ 0 🇷🇺— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 23 березня 2018 р.
O grupo da #SeleçãoBrasileira está de parabéns! Terça-feira tem mais Brasil em campo. 👏👏👏 #GigantesPorNatureza #WorldCup
Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/w2DNeJUd5q
Норвегія - Австрія - 19:00
Болгарія - Боснія - 19:00
Туреччина - Ірландія - 19:30
Греція - Швейцарія - 20:00
Угорщина - Казахстан - 20:00
Сербія - Марокко - 21:30
Австрія - Словенія - 21:45
Німеччина - Іспанія - 21:45
Італія - Аргентина - 21:45
Нідерланди - Англія - 21:45
Польща - Нігерія - 21:45
Португалія - Єгипет - 21:45
Шотландія - Коста-Ріка - 21:56
Франція - Колумбія - 22:00
Нагадаємо, напередодні ще один суперник України по Лізі націй УЄФА провів товариський матч.
Як відомо, 23 березня о 21:00 збірна України зустрінеться у товариському матчі із Саудівською Аравією.
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