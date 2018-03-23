Японія зіграла внічию із Малі, Бразилія громить Росію. Інші товариські матчі

Збірна Японії перед матчем із Україною 27 березня у бельгійському Льєжі зіграла внічию 1:1 із Малі.

Гра відбулася у тому ж місті, де японці за чотири дні зустрінуться із українцями.

Обидва голи були забиті наприкінці таймів - спочатку з пенальті відзначився нападник Брюгге Абдулай Діабі, а на 90-й хвилині рахунок зрівняв Сьоя Накадзіма.

Ще один майбутній суперник збірної України - Чехія - поступилася Уругваю 0:2. Нагадаємо, що чехи будуть грати проти українців у Лізі націй УЄФА.

Товариські матчі

23 березня

Малі - Японія - 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 44, пенальті Діабі, 1:1 - 90 Накадзіма.

Уругвай - Чехія - 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Суарес, 2:0 - 37 Кавані.

Азербайджан - Білорусь - 0:1

Гол: 0:1 - 42, автогол Медведєв.

Македонія - Фінляндія - 0:0

Кіпр - Чорногорія - 0:0

Росія - Бразилія - 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Міранда, 0:2 - 61, пенальті Коутінью, 0:3 - 66 Паулінью.

Норвегія - Австрія - 19:00

Болгарія - Боснія - 19:00

Туреччина - Ірландія - 19:30

Греція - Швейцарія - 20:00

Угорщина - Казахстан - 20:00

Сербія - Марокко - 21:30

Австрія - Словенія - 21:45

Німеччина - Іспанія - 21:45

Італія - Аргентина - 21:45

Нідерланди - Англія - 21:45

Польща - Нігерія - 21:45

Португалія - Єгипет - 21:45

Шотландія - Коста-Ріка - 21:56

Франція - Колумбія - 22:00

Нагадаємо, напередодні ще один суперник України по Лізі націй УЄФА провів товариський матч.

Як відомо, 23 березня о 21:00 збірна України зустрінеться у товариському матчі із Саудівською Аравією.