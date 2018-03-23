У Динамо визначилися із місцем проведення домашніх матчів через фінал Ліги чемпіонів

Динамо проведе домашні матчі, що залишилися у Прем'єр-лізі в сезоні-2017/18 на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Це пов'язано із тим, що НСК Олімпійський закривається на підготовчі роботи до фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 26 травня.

Повідомляється, що 7 квітня кияни прийматимуть Зорю, 5 травня - Маріуполь, а 19-го числа останнього весняного місяця - Шахтар.

Нагадаємо, що 29 квітня Динамо зіграє на виїзді у півфіналі Кубку України проти СК Дніпро-1, а у разі виходу в фінал гратиме у Дніпрі на Дніпро Арені.

Раніше була інформація, що НСК Олімпійський закриють 14 квітня.