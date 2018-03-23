Як Фред, Тайсон та Ко принизили збірну Росії у Москві. ВІДЕО

Екс-гравець Шахтаря Вілліан зіграв за збірну Бразилії проти Росії/sport-express.ru

23 березня у Москві збірна Бразилії розгромила Росію у товариському матчі із рахунком 3:0.

Голи на свій рахунок записали Міранда, Філіппе Коутінью та Паулінью.

У грі взяли участь представники донецького Шахтаря - Фред та Тайсон. Обидва вийшли на поле на 79-й хвилині. Також на полі Лужників відіграли колишні гравці донецької команди - Дуглас Коста та Вілліан. Цікаво, що Тайсон замінив саме Вілліана.

Пропонуємо вашій увазі відео голів матчу.

Нагадаємо, що у збірну Бразилії отримав дебютний виклик лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі.

Також повідомлялося, що Фреду у збірній Бразилії дістався номер Неймара.