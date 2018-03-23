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1428 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 20:16
Як Фред, Тайсон та Ко принизили збірну Росії у Москві. ВІДЕО
|Екс-гравець Шахтаря Вілліан зіграв за збірну Бразилії проти Росії/sport-express.ru
23 березня у Москві збірна Бразилії розгромила Росію у товариському матчі із рахунком 3:0.
Голи на свій рахунок записали Міранда, Філіппе Коутінью та Паулінью.
У грі взяли участь представники донецького Шахтаря - Фред та Тайсон. Обидва вийшли на поле на 79-й хвилині. Також на полі Лужників відіграли колишні гравці донецької команди - Дуглас Коста та Вілліан. Цікаво, що Тайсон замінив саме Вілліана.
Пропонуємо вашій увазі відео голів матчу.
Нагадаємо, що у збірну Бразилії отримав дебютний виклик лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі.
Також повідомлялося, що Фреду у збірній Бразилії дістався номер Неймара.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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