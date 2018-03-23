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73 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 20:59
Стало відомо про історичне досягнення Луніна у збірній України
|Андрій Лунін/ФФУ
19-річний голкіпер луганської Зорі Андрій Лунін став наймолодшим воротарем в історії збірної України.
Це досягнення підкорилося воротареві у віці 19 років та 40 днів завдяки потраплянню у стартовий склад на товариську зустріч із Саудівською Аравією.
Луніну вдалося побити рекорд динамівського голкіпера Максима Коваля, який зіграв у збірній у віці 19 років та 174 дні. Також Лунін випередив і Олександра Шовковського - той дебютував за синьо-жовтих майже у 20 років.
Крім того, Лунін став сьомим з наймолодших гравців національної збірної України (наймолодший дебютант - Сергій Ребров, 18 років і 24 дні), пише football.ua.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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