Стало відомо про історичне досягнення Луніна у збірній України

Андрій Лунін/ФФУ

19-річний голкіпер луганської Зорі Андрій Лунін став наймолодшим воротарем в історії збірної України.

Це досягнення підкорилося воротареві у віці 19 років та 40 днів завдяки потраплянню у стартовий склад на товариську зустріч із Саудівською Аравією.

Луніну вдалося побити рекорд динамівського голкіпера Максима Коваля, який зіграв у збірній у віці 19 років та 174 дні. Також Лунін випередив і Олександра Шовковського - той дебютував за синьо-жовтих майже у 20 років.

Крім того, Лунін став сьомим з наймолодших гравців національної збірної України (наймолодший дебютант - Сергій Ребров, 18 років і 24 дні), пише football.ua.