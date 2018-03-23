Талановитий динамівець не допоможе молодіжній збірній України: названо несподівану причину

Центрхав Динамо Микола Шапаренко залишив розташування молодіжної збірної України та повернувся у клуб.

19-річний гравець провів тренування у київській команді разом із партнерами, які не задіяні в іграх за збірні.

Причиною того, що талановитий футболіст залишив команду Олександра Головка стало те, що у нього немає британської візи.

"Це питання до адміністраторів збірної. Виявилося, що у Колі немає британської візи. Так що причина його повернення - чисто технічна", - пояснив ситуацію головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.

Нагадаємо, українська молодіжка зіграє із Англією у Шеффілді 27 березня у рамках кваліфікації до Євро-2019.

Раніше Шапаренко розповів, що радий поверненню у молодіжну збірну.