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306 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 21:23
Талановитий динамівець не допоможе молодіжній збірній України: названо несподівану причину
Центрхав Динамо Микола Шапаренко залишив розташування молодіжної збірної України та повернувся у клуб.
19-річний гравець провів тренування у київській команді разом із партнерами, які не задіяні в іграх за збірні.
Причиною того, що талановитий футболіст залишив команду Олександра Головка стало те, що у нього немає британської візи.
"Це питання до адміністраторів збірної. Виявилося, що у Колі немає британської візи. Так що причина його повернення - чисто технічна", - пояснив ситуацію головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.
Нагадаємо, українська молодіжка зіграє із Англією у Шеффілді 27 березня у рамках кваліфікації до Євро-2019.
Раніше Шапаренко розповів, що радий поверненню у молодіжну збірну.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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