Шахтар планує підписати ще одного бразильця: подробиці можливого трансферу

Майкон

Донецький Шахтар зробив пропозицію бразильському Корінтіансу по центральному півзахиснику Майкону.

Факт переговорів бразильський клуб підтвердив на своєму сайті.

При цьому, згідно із повідомленням місцевих ЗМІ, що сторони майже дійшли згоди, а сума трансферу складе 6 мільйонів євро. При цьому гірникам вдалося відстояти свою пропозицію, адже бразильці хотіли виручити за центрхава 8 мільйонів.

Майкон перейде в Шахтар вже у літнє міжсезоння.

Зазначимо, що цей футболіст розглядається як заміна Фреду, який скоріше за все залише Шахтар влітку.

Цікаво, що раніше була інформація, що Шахтар не веде переговорів щодо Майкона.