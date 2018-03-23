Екс-тренер Динамо розніс збірну Росію після розгрому від Бразилії
|Бразилія розгромила Росію/CBF Twitter
Гра збірної Росії - жалюгідне видовище, а сама команда має туманні перспективи.
Таку заяву після розгромної перемоги Бразилії над росіянами у Москві зробив колишній тренер київського Динамо Валерій Газзаєв.
"Жалюгідне видовище...Програли практично у всіх компонентах гри, які тільки існують - сумно. В індивідуальному технічному оснащенні. У тактиці. У розіграші м'яча. В контролі м'яча. Грали фактично тільки на контратаках. Поступалися в кожному епізоді", - вважає спеціаліст.
"До рахунку 0:3 практично нічого не було - тільки потім бразильці стали, пішла низка замін, у нас же почалася свого роду агонія. Будемо чесні: бразильці забили б ще м'яча два-три, якби не Акінфєєв. Дуже складно говорити про якісь перспективи. Вони туманні...", - цитує Газзаєва Спорт-Експрес.
Нагадаємо, що у збірну Бразилії отримав дебютний виклик лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі.
Також повідомлялося, що Фреду у збірній Бразилії дістався номер Неймара.
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