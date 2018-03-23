Екс-тренер Динамо розніс збірну Росію після розгрому від Бразилії

Бразилія розгромила Росію/CBF Twitter

Гра збірної Росії - жалюгідне видовище, а сама команда має туманні перспективи.

Таку заяву після розгромної перемоги Бразилії над росіянами у Москві зробив колишній тренер київського Динамо Валерій Газзаєв.

"Жалюгідне видовище...Програли практично у всіх компонентах гри, які тільки існують - сумно. В індивідуальному технічному оснащенні. У тактиці. У розіграші м'яча. В контролі м'яча. Грали фактично тільки на контратаках. Поступалися в кожному епізоді", - вважає спеціаліст.

"До рахунку 0:3 практично нічого не було - тільки потім бразильці стали, пішла низка замін, у нас же почалася свого роду агонія. Будемо чесні: бразильці забили б ще м'яча два-три, якби не Акінфєєв. Дуже складно говорити про якісь перспективи. Вони туманні...", - цитує Газзаєва Спорт-Експрес.

Нагадаємо, що у збірну Бразилії отримав дебютний виклик лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі.

Також повідомлялося, що Фреду у збірній Бразилії дістався номер Неймара.