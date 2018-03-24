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98 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 00:17
Дуель Роналду та Салаха: відео голів товариського матчу Португалія - Єгипет
|Криштіану Роналду
23 березня у Цюриху збірна Португалії врятувалася у товариському матчі із Єгиптом, здобувши вольову перемогу 2:1.
Єгиптяни зусиллями форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха відкрили рахунок, проте дубль Криштіану Роналду у доданий арбітром час повністю перевернув розклади на футбольному полі.
Пропонуємо вашій увазі відеоогляд поєдинку.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль влітку має намір зберегти Мо Салаха у складі.
Нагадаємо, 23 березня збірна України зіграла внічию із Саудівською Аравією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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