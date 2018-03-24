Дуель Роналду та Салаха: відео голів товариського матчу Португалія - Єгипет

Криштіану Роналду

23 березня у Цюриху збірна Португалії врятувалася у товариському матчі із Єгиптом, здобувши вольову перемогу 2:1.

Єгиптяни зусиллями форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха відкрили рахунок, проте дубль Криштіану Роналду у доданий арбітром час повністю перевернув розклади на футбольному полі.

Пропонуємо вашій увазі відеоогляд поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль влітку має намір зберегти Мо Салаха у складі.

Нагадаємо, 23 березня збірна України зіграла внічию із Саудівською Аравією.