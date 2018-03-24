Шевченко розповів, що йому не сподобалося у грі із Саудівською Аравією

Андрій Шевченко/ФФУ

Збірна України погано контролювала м'яч та не використала моменту у товариському матчі із Саудівською Аравією (1:1).

Про це після матчу розповів головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко.

"У нас було достатньо шансів, щоб виграти цей матч. Нами було створено декілька гольових моментів. Але в тому, що стосується контролю гри, контролю м’яча, я не дуже задоволений діями підопічних", - заявив Шева.

"Пропустили зі стандарту тому, що не дуже добре контролювали гру. Хоча я робив акцент саме на тому, що ми повинні були діяти дуже акуратно, не втрачати своїх гравців. Але якби ми навіть перемогли, я би все одно залишився незадоволеним контролем гри у нашому виконанні", - цитує керманича збірної прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, що на 32-й хвилині відкрив рахунок Артем Кравець, але за 6 хвилин суперник українців зрівняв рахунок.

Раніше повідомлялося про історичне досягнення воротаря Андрія Луніна у матчі із Саудівською Аравією.