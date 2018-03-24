Саудівська Аравія - Україна: епічний промах синьо-жовтих на останніх хвилинах. ВІДЕО

Гравці збірної України у товариському матчі проти Саудівської Аравії (1:1) мали декілька хороших нагод завершити гру перемогою.

В одному із моментів на останніх хвилинах поєдинку у Марбельї у потенціально гольовій атаці взяло участь одразу декілька гравців у жовтій формі. Проте м'яч так і не зайшов у ворота суперника.

Пропонуємо вашій увазі відео епізоду.

Нагадаємо, після гри Шевченко залишився незадоволеним результатом та якістю виконання гравців збірної України.

Раніше повідомлялося про історичне досягнення воротаря Андрія Луніна у матчі із Саудівською Аравією.