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653 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 09:41
Саудівська Аравія - Україна: епічний промах синьо-жовтих на останніх хвилинах. ВІДЕО
Гравці збірної України у товариському матчі проти Саудівської Аравії (1:1) мали декілька хороших нагод завершити гру перемогою.
В одному із моментів на останніх хвилинах поєдинку у Марбельї у потенціально гольовій атаці взяло участь одразу декілька гравців у жовтій формі. Проте м'яч так і не зайшов у ворота суперника.
Пропонуємо вашій увазі відео епізоду.
Нагадаємо, після гри Шевченко залишився незадоволеним результатом та якістю виконання гравців збірної України.
Раніше повідомлялося про історичне досягнення воротаря Андрія Луніна у матчі із Саудівською Аравією.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій