Роналду феєрить: стало відомо про нове досягнення зірки збірної Португалії

Нападник збірної Португалії Криштіану Роналду не тільки приніс своїй команді вольову перемогу над Єгиптом (2:1).

Завдяки двом голам у доданий арбітром час Криштіану вийшов на третє місце серед бомбардирів національних збірних за всю історію. На рахунку португальця - 81 гол у 148 поєдинках.

Роналду йому вдалося випередити японця Кунісіге Камамото із 80 голами. Попереду зіркового португальця - легендарний угорець Ференц Пушкаш із 84 голами. А от до лідера Роналду далекувато - очолює цікавий рейтинг іранець Алі Даеї із 109 голами.

При цьому вічний конкурент Роналду Ліонель Мессі із збірної Аргентини - далеко позаду: на його рахунку - 61 гол у 123 іграх за аргентинців, пише СпортАрена.