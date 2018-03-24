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24.03.2018  09:58

Роналду феєрить: стало відомо про нове досягнення зірки збірної Португалії

 

Нападник збірної Португалії Криштіану Роналду не тільки приніс своїй команді вольову перемогу над Єгиптом (2:1)

Завдяки двом голам у доданий арбітром час Криштіану вийшов на третє місце серед бомбардирів національних збірних за всю історію. На рахунку португальця - 81 гол у 148 поєдинках. 

Роналду йому вдалося випередити японця Кунісіге Камамото із 80 голами. Попереду зіркового португальця - легендарний угорець Ференц Пушкаш із 84 голами. А от до лідера Роналду далекувато - очолює цікавий рейтинг іранець Алі Даеї із 109 голами.

При цьому вічний конкурент Роналду Ліонель Мессі із збірної Аргентини - далеко позаду: на його рахунку - 61 гол у 123 іграх за аргентинців, пише СпортАрена.





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