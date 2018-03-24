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24.03.2018  10:23

Чудовий камбек збірної Колумбії у товариському матчі проти Франції. ВІДЕО

 Радамель Фалькао (у жовтій формі) розписався у воротах Франції/FFF

23 березня збірна Колумбії у чудовому стилі обіграла Францію 3:2 у товариському матчі, який відбувся у Сен-Дені на Стад де Франс. 

Уже на 26-й хвилині поєдинку колумбійці програвали 0:2, проте на перерву вони пішли із одним забитим голом. 

А у другому таймі Радамель Фалькао та Хуан Кінтеро забили двічі та вирвали перемогу для своєї команди. 

Пропонуємо вашій увазі відео голів та огляд цікавого матчу. 

Нагадаємо, напередодні збірна Бразилії розгромила Росію.

Також у товариському матчі Криштіану Роналду та збірна Португалії здолала Єгипет.





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