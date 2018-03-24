Де новий стиль збірної? Шевченку дісталося на горіхи за нічию із Саудівською Аравією
|Українці відкрили рахунок, проте дуже швидко пропустили/ФФУ
Нічийний результат у спарингу із збірною Саудівської Аравії призвів до критики керманича України Андрія Шевченка.
Так, тренеру дісталося на горіхи від відомих журналістів - Дмитра Джулая та Кирила Крижанівського.
"Заздрю тим, хто бачить "новий стиль" збірної. Тільки не треба вже ухилятися від канонів Ганса Кристіана Андерсена й додавати: "він невидимий людям, непридатним для своїх посад або надмірно дурним", - написав на своїй сторінці у Twitter Джулай.
Заздрю тим, хто бачить "новий стиль" збірної. Тільки не треба вже ухилятися від канонів Ганса Кристіана Андерсена й додавати: "він невидимий людям, непридатним для своїх посад або надмірно дурним".— Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 23 березня 2018 р.
При цьому Крижанівський звернув увагу на дещо більш об'єктивне - Андрій Шевченко біля керма збірної України набрав лише 57 відсотків від можливих очок.
"Після нічиєї з Саудівською Аравією відсоток набраних очок збірної України під керівництвом Андрія Шевченка опустився до позначки в 57%. Михайло Фоменко - попередник Шевченко, якого викинули зі збірної заради кума президента ФФУ, набирав 70% очок з національною командою нашої країни", - написав він.
Нагадаємо, що на 32-й хвилині відкрив рахунок Артем Кравець, але за 6 хвилин суперник українців зрівняв рахунок.
Після гри Шевченко залишився незадоволеним результатом та якістю виконання гравців збірної України.
Раніше повідомлялося про історичне досягнення воротаря Андрія Луніна у матчі із Саудівською Аравією.
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