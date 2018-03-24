Легенда Динамо запалює в нічному клубі під Рукі ввєрх. ВІДЕО

Артем Мілевський

Колишній футболіст Динамо Артем Мілевський не втратив хист запалювати на вечірках.

Відео, на якому Міля розважається під російський поп-гурт Рукі вверх, форвард опублікував у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Мілевський віддав гольовий пас в Кубку Білорусі.