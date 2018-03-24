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1664 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 12:13
Легенда Динамо запалює в нічному клубі під Рукі ввєрх. ВІДЕО
|Артем Мілевський
Колишній футболіст Динамо Артем Мілевський не втратив хист запалювати на вечірках.
Відео, на якому Міля розважається під російський поп-гурт Рукі вверх, форвард опублікував у своєму Instagram.
Нагадаємо, що Мілевський віддав гольовий пас в Кубку Білорусі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій