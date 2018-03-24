Кравець зрівнявся з Мілевським за кількістю голів у збірній України. ВІДЕО

Кравець забив свій восьмий гол у 21-му матчі за збірну України. За цим показником він зрівнявся із Тимерланом Гусейновим, Андрієм Вороніним, Артемом Мілевським і Русланом Ротанем.

Про це написав відомий журналіст Артур Валерко у своєму twitter.

8-й гол Артема Кравця у 21-й грі @FFUKRAINE

Зрівнявся з Вороніним, Гусейновим, Мілевським і Ротанем.

не забивав за 🇺🇦 з 2016 — Artur Valerko (@ArchieValerko) 23 березня 2018 р.

Крім цього, нападник Кайсеріспора перервав свою безгольову серію в національній збірній, яка тривала з 2016 року.

Тим не менше, від топ-5 бомбардирів збірної України Артем Кравець відстає: Олег Гусєв, який перебуває на п'ятій сходинці за результативністю у складі синьо-жовтих забив за збірну 13 м'ячів, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що збірна України напередодні не змогла переграти збірну Саудівської Аравії в товариському поєдинку (1:1).

Наступний свій поєдинок національна команда проведе проти японців у вівторок, 27 березня.