Шапаренко таки зможе допомогти українській молодіжці

Микола Шапаренко / 1927

19-річний хавбек Динамо Микола Шапаренко полетів на матч кваліфікації до молодіжного Євро-2019.

Про це запевняє в своєму twitter відомий коментатор Кирило Круторогов.

"Шапаренко полетів до Англії у складі молодіжної збірної", – написав він.

Шапаренко полетів до Англії у складі молодіжної збірної! — Кирило Круторогов (@Krutorogov) 24 березня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що через недбалість адміністраторів збірної Шапаренко не вирушив з командою до Британії.