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367 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 12:51
Шапаренко таки зможе допомогти українській молодіжці
|Микола Шапаренко / 1927
19-річний хавбек Динамо Микола Шапаренко полетів на матч кваліфікації до молодіжного Євро-2019.
Про це запевняє в своєму twitter відомий коментатор Кирило Круторогов.
"Шапаренко полетів до Англії у складі молодіжної збірної", – написав він.
Шапаренко полетів до Англії у складі молодіжної збірної!— Кирило Круторогов (@Krutorogov) 24 березня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що через недбалість адміністраторів збірної Шапаренко не вирушив з командою до Британії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій