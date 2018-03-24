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270 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 13:09
Аргентина - Італія: упевнена перемога альбіселесте та супергол Лансіні в ворота Буффона. ВІДЕО
|Збірна Аргентини здолала Італію/AFA Facebook
Збірна Аргентини без Ліонеля Мессі впевнено перемогла італійців в товариській грі (2:0).
Перемогу номінальним господарям запезпечили голи Банеги (75) та Лансіні (85).
Особливо красивим вийшов другий гол аргентинців, який ударом у дев'ятку забив форвард Вест Гема Мануель Лансіні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій