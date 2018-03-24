Аргентина - Італія: упевнена перемога альбіселесте та супергол Лансіні в ворота Буффона. ВІДЕО

Збірна Аргентини здолала Італію/AFA Facebook

Збірна Аргентини без Ліонеля Мессі впевнено перемогла італійців в товариській грі (2:0).

Перемогу номінальним господарям запезпечили голи Банеги (75) та Лансіні (85).

Особливо красивим вийшов другий гол аргентинців, який ударом у дев'ятку забив форвард Вест Гема Мануель Лансіні.