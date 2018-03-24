Рамос зіграв 150-й матч за збірну Іспанії

Серхіо Рамос

Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос зіграв 150-й матч за національну команду.

Про це повідомляє офіційний twitter Королівської іспанської футбольної федерації.

Ювілейній для нього стала товариська гра проти Німеччини (матч закінчився з рахунком 1:1).

Рамос провів на полі всі 90 хвилин. За ігор за збірні він увійшов до числа 20 кращих футболістів в історії, обійшовши іранця Алі Даеї і наздогнавши німця Лотара Маттеуса.

Однак до рекордного досягнення серед іспанців Серхіо Рамосу залишається провести ще 17 матчів. Рекорд - 167 ігор - належить колишньому голкіперу мадридського Реала Ікера Касільяса, який зараз виступає в чемпіонаті Португалії за Порту.

Касільяс завершив виступи у збірній після закінчення Євро-2016.