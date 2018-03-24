Рамос зіграв 150-й матч за збірну Іспанії
|Серхіо Рамос
Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос зіграв 150-й матч за національну команду.
Про це повідомляє офіційний twitter Королівської іспанської футбольної федерації.
Ювілейній для нього стала товариська гра проти Німеччини (матч закінчився з рахунком 1:1).
Рамос провів на полі всі 90 хвилин. За ігор за збірні він увійшов до числа 20 кращих футболістів в історії, обійшовши іранця Алі Даеї і наздогнавши німця Лотара Маттеуса.
Однак до рекордного досягнення серед іспанців Серхіо Рамосу залишається провести ще 17 матчів. Рекорд - 167 ігор - належить колишньому голкіперу мадридського Реала Ікера Касільяса, який зараз виступає в чемпіонаті Португалії за Порту.
Касільяс завершив виступи у збірній після закінчення Євро-2016.
¡Capitán, ENHORABUENA!— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 23 березня 2018 р.
Hoy haces historia ante Alemania alcanzando las 150 internacionalidades con nuestra camiseta.
¡Grande, @SergioRamos! 💪🏻#VamosEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/6iUwvMrOa8
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