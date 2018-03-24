Зозуля пропускає 6-й матч Альбасете поспіль

Роман Зозуля

Форвард Альбасете Роман Зозуля не допоможе своїй команді в матчі проти Культураль Леонеса, який відбудеться 24 березня о 14.00.

Про це повідомляє офіційний twitter Альбасете.

Це буде вже 6-й поспіль матч, в якому не зіграє українець.

У 28-річного нападника проблеми зі щиколоткою.

Останній раз 28-річний українець виходив на поле 11 лютого в матчі з Хімнастік (0:1).

Всього в поточному сезоні Зозуля провів 20 матчів, забив 7 голів і зробив 2 ассисти