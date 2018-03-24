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323 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 14:23
Зозуля пропускає 6-й матч Альбасете поспіль
|Роман Зозуля
Форвард Альбасете Роман Зозуля не допоможе своїй команді в матчі проти Культураль Леонеса, який відбудеться 24 березня о 14.00.
Про це повідомляє офіційний twitter Альбасете.
Це буде вже 6-й поспіль матч, в якому не зіграє українець.
У 28-річного нападника проблеми зі щиколоткою.
Останній раз 28-річний українець виходив на поле 11 лютого в матчі з Хімнастік (0:1).
1️⃣1️⃣ | El Alba ya tiene alineación para afrontar la dura prueba de hoy 🆚 @CyDLeonesa #AlbaceteCulturalLeonesa #AúpaAlba 🙌🏻🙌🏻 pic.twitter.com/kwdlJ16R8r— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 24 березня 2018 р.
Всього в поточному сезоні Зозуля провів 20 матчів, забив 7 голів і зробив 2 ассисти
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