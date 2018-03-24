Екс-гравець української молодіжки перейшов у СК Дніпро-1
|Редван Мемешев
Колишній півзахисник Волині, Карпат і молодіжної збірної України Редван Мемешев офіційно став гравцем друголігового СК Дніпро-1.
24-річний хавбек підписав із новим клубом повноцінний контракт.
Мемешев підписав із лідером Другої ліги контракт на півтора роки. У грудні півзахисник покинув львівські Карпати, в яких не зумів закріпитися, пише офіційний сайт СК Дніпро-1.
Він у сезоні 2017/18 провів лише 2 поєдинки в Прем'єр-лізі за левів, а у вересні його відправили в дубль.
У зимове трансферне вікно Редван Мемешев невдало намагався працевлаштуватися в Польщі. Однак, не підійшов тамтешнім Ягеллонії та Сандеції.
Пізніше хавбек поїхав на тренувальні збори з одеським Чорноморцем, але і "моряки" вирішили не підписувати з ним контракт.
Нагадаємо, що СК Дніпро-1 іде на першому місці в групі "Б" Другої ліги. Команда під керівництвом Дмитра Михайленка на 2 очки випереджає харківський Металіст 1925.
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