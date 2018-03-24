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917 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 15:58
Захисник Динамо цікавий Олімпіакосу?
|Александар Пантич
До захисника київського Динамо Александара Пантича проявляє інтерес один із грандів грецького футболу Олімпіакос.
Про це повідомляє sdna.gr.
За інформацією видання, пірейський клуб є одним з претендентів на футболіста. Хто ще зацікавлений у послугах гравця, преса не розголошує.
Контракт Пантича з Динамо розрахований до літа 2019 року.
У поточному сезоні він взяв участь лише в п'яти матчах киян і зараз навіть не тренується з першою командою.
Раніше повідомлялося про інтерес до Пантича з боку Маккабі з Тель-Авіва.
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