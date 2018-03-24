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24.03.2018  15:58

Захисник Динамо цікавий Олімпіакосу?

Александар Пантич

До захисника київського Динамо Александара Пантича проявляє інтерес один із грандів грецького футболу Олімпіакос.

Про це повідомляє sdna.gr.

За інформацією видання, пірейський клуб є одним з претендентів на футболіста. Хто ще зацікавлений у послугах гравця, преса не розголошує.

Контракт Пантича з Динамо розрахований до літа 2019 року.

У поточному сезоні він взяв участь лише в п'яти матчах киян і зараз навіть не тренується з першою командою.

Раніше повідомлялося про інтерес до Пантича з боку Маккабі з Тель-Авіва.





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