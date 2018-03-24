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24.03.2018  16:21

Кейн може замінити Левандовського в Баварії

Гаррі Кейн (ліворуч)

Форвард Баварії Роберт Левандовський попросив керівництво мюнхенського клубу відпустити його в мадридський Реал під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Sky Sports.

У зв'язку з цим функціонери німецького клубу зайнялися активним пошуком нападника, який повинен буде замінити польського гравця.

Пріоритетним для Баварії є гравець РБ Лейпцига Тімо Вернер, але в клубі не виключають і варіант із запрошенням на пост головного тренера команди Маурісіо Почеттіно, який в свою чергу зможе залучити Харрі Кейна.

У нинішньому сезоні на рахунку Роберта Левандовскі 25 матчів у Бундеслізі, 23 голи і одна гольова передача, пише ua-football.

Раніше повідомлялося, що Кейном цікавиться Реал.





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