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90 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 16:21
Кейн може замінити Левандовського в Баварії
|Гаррі Кейн (ліворуч)
Форвард Баварії Роберт Левандовський попросив керівництво мюнхенського клубу відпустити його в мадридський Реал під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє Sky Sports.
У зв'язку з цим функціонери німецького клубу зайнялися активним пошуком нападника, який повинен буде замінити польського гравця.
Пріоритетним для Баварії є гравець РБ Лейпцига Тімо Вернер, але в клубі не виключають і варіант із запрошенням на пост головного тренера команди Маурісіо Почеттіно, який в свою чергу зможе залучити Харрі Кейна.
У нинішньому сезоні на рахунку Роберта Левандовскі 25 матчів у Бундеслізі, 23 голи і одна гольова передача, пише ua-football.
Раніше повідомлялося, що Кейном цікавиться Реал.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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