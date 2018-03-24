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24.03.2018  16:44

Провідні голкіпери світу розкритикували м'яч ЧС-2018

Кубок світу та м'яч Adidas Telstar 18

Голкіпери збірних Іспанії та Німеччини Давід Де Хеа, Пепе Рейна та Марк-Андре тер Штеген висловили своє незадоволення м'ячем Adidas Telstar 18, який був вироблений спеціально для ЧС-2018.

Про це повідомляє повідомляє AS.

"Він робить дивні речі, його політ непередбачуваний і його треба покращувати", – в один голос заявляють голкіпери.

"Можу з вами посперечатись, що ми побачимо щонайменше 35 голів з дальньої відстані на ЧС-2018, тому що з ним неможливо працювати. Голкіпери матимуть проблеми з цим м'ячем", – сказав Рейна.

"М'яч дуже дивний. Його могли зробити набагато краще", – заявив Де Хеа.

"М'яч могли зробити краще, він забагато рухається. Але вважаю, що ми просто повинні звикнути до роботи з ним якомога швидше перед ЧС-2018", – цитує тер Штегена Футбол 24.

Нагадаємо, що напередодні збірні Німеччини та Іспанії зіграли в нічию у товариському матчі (1:1).





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