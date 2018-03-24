Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
61 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
24.03.2018  17:36

Верес заплатить штраф за використання вболівальниками піротехніки

 

У 23-му турі чемпіонату України в поєдинку проти київського Динамо вболівальники Вереса використовували піротехніку, а також ображали головного арбітра Костянтина Труханова, в зв'язку з чим Федерація футболу України оштрафувала рівненський клуб на 15000 грн.

Про це повідомив президент Вереса Олексій Хахльов на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши при цьому копію документа, отриманого від ФФУ.

"До уваги вболівальників. Давайте обговоримо ситуацію і подальші варіанти поведінки в подібних випадках", - цитує Хахльова ua-football..

 

Раніше повідомлялося, що президент Вереса жаліється на інформаційні атаки, спрямовані на його клуб.





Читай також
Верес втратив декількох гравців перед важливим матчем із Зорею
Президент Вереса жаліється на інформаційні атаки, спрямовані на його клуб
Гендиректор Вереса: Профутбол і Великий футбол – міні-базар, тільки в костюмах і в студії
Динамо перемогло Верес. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги
Форвард Динамо відновився після травми і може вийти на поле у матчі з Вересом
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
18:48
Футбол. Збірна України (U-19) здобула яскраву перемогу над Сербією в еліт-раунді кваліфікації Євро-2018
18:31
Футбол. Знаменитий італієць може влітку очолити ПСЖ
18:13
Футбол. Збірна України U-16 не втримала перемогу над Грузією
17:54
Футбол. Футболісти збірної Росії після ганебної поразки від Бразилії "засвітилися" в нічному клубі
17:36
Футбол. Верес заплатить штраф за використання вболівальниками піротехніки
17:18
Бокс. Усик зустрівся з уболівальниками в Барселоні. ФОТО
16:59
Біатлон. Мякяряйнен перемогла у гонці переслідування в Тюмені
16:44
Футбол. Провідні голкіпери світу розкритикували м'яч ЧС-2018
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!