СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
61 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 17:36
Верес заплатить штраф за використання вболівальниками піротехніки
У 23-му турі чемпіонату України в поєдинку проти київського Динамо вболівальники Вереса використовували піротехніку, а також ображали головного арбітра Костянтина Труханова, в зв'язку з чим Федерація футболу України оштрафувала рівненський клуб на 15000 грн.
Про це повідомив президент Вереса Олексій Хахльов на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши при цьому копію документа, отриманого від ФФУ.
"До уваги вболівальників. Давайте обговоримо ситуацію і подальші варіанти поведінки в подібних випадках", - цитує Хахльова ua-football..
Раніше повідомлялося, що президент Вереса жаліється на інформаційні атаки, спрямовані на його клуб.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій