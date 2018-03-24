Верес заплатить штраф за використання вболівальниками піротехніки

У 23-му турі чемпіонату України в поєдинку проти київського Динамо вболівальники Вереса використовували піротехніку, а також ображали головного арбітра Костянтина Труханова, в зв'язку з чим Федерація футболу України оштрафувала рівненський клуб на 15000 грн.

Про це повідомив президент Вереса Олексій Хахльов на своїй сторінці в Facebook, прикріпивши при цьому копію документа, отриманого від ФФУ.

"До уваги вболівальників. Давайте обговоримо ситуацію і подальші варіанти поведінки в подібних випадках", - цитує Хахльова ua-football..

Раніше повідомлялося, що президент Вереса жаліється на інформаційні атаки, спрямовані на його клуб.