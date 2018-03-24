Футболісти збірної Росії після ганебної поразки від Бразилії "засвітилися" в нічному клубі

Роман Нойштедтер

Футболісти збірної Росії Роман Нойштедтер та Константін Рауш були оштрафовані за порушення дисципліни після товариського матчу з Бразилією (0:3).

Обидва гравці, які не брали участі у зустрічі з бразильцями, побували в нічному клубі Дюран.

"Відповідно до внутрішнього розпорядку, прийнято рішення оштрафувати гравців", - сказано в заяві прес-служби збірної.

"Після гри з Бразилією з друзями, які були присутні на матчі, ми повечеряли в одному з московських ресторанів. І тим самим порушили графік, відповідно до якого після півночі вже не повинні були бути в громадському місці.

"Ми не праві, приносимо свої вибачення і згодні з покаранням у вигляді штрафу. Надалі будемо робити все можливе, щоб не повторити подібних помилок і залишатися в числі кандидатів у національну команду", - заявили Роман Нойштедтер та Константін Рауш.

Нагадаємо, що екс-тренер київського Динамо розніс збірну Росію після розгрому від Бразилії.