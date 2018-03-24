Збірна України U-16 не втримала перемогу над Грузією

Україна U-16 – Грузія U-16 / ФФУ

Збірна України U-16 під керівництвом Володимира Єзерського в товариському матчі зіграли внічию з грузинськими однолітками.

На 26-й хвилині нападник Шахтаря Данило Гончарук відкрив рахунок, однак втримати перевагу молодь не зуміла.

Незадовго до завершення поєдинку вилучили капітана української команди Костянтина Вівчаренка. Згодом грузини реалізували пенальті, встановивши остаточний рахунок 1:1.

Таким чином, тренувальний збір у рамках підготовки до кваліфікації Євро-2019 збірна України U-16 завершила нічиєю.

Товариський матч

Юнацькі збірні (U-16)

Тбілісі, Грузія

24 березня

Грузія - Україна - 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Гончарук, 1:1 - 78 Морчіладзе

Нагадаємо, що кілька днів тому, українці впевнено здолали грузинів (3:0).