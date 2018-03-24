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94 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 18:13
Збірна України U-16 не втримала перемогу над Грузією
|Україна U-16 – Грузія U-16 / ФФУ
Збірна України U-16 під керівництвом Володимира Єзерського в товариському матчі зіграли внічию з грузинськими однолітками.
На 26-й хвилині нападник Шахтаря Данило Гончарук відкрив рахунок, однак втримати перевагу молодь не зуміла.
Незадовго до завершення поєдинку вилучили капітана української команди Костянтина Вівчаренка. Згодом грузини реалізували пенальті, встановивши остаточний рахунок 1:1.
Таким чином, тренувальний збір у рамках підготовки до кваліфікації Євро-2019 збірна України U-16 завершила нічиєю.
Товариський матч
Юнацькі збірні (U-16)
Тбілісі, Грузія
24 березня
Грузія - Україна - 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Гончарук, 1:1 - 78 Морчіладзе
Нагадаємо, що кілька днів тому, українці впевнено здолали грузинів (3:0).
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій