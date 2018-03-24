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62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.03.2018 18:31
Аллегрі головний претендент на посаду тренера ПСЖ?
|Массіміліано Аллєгрі
Парі Сен-Жермен бачить в Массіміліано Аллегрі свої головним тренером в наступному сезоні.
Про це повідомляє Le Parisien.
За інформацією джерела Аллегрі обійшов в списку претендентів Маурісіо Почеттіно і Антоніо Конте.
Відзначимо, що контракт Аллегрі з Юве закінчується в 2020 році.
Нинішній головний тренер ПСЖ Унаї Емері швидше за все влітку покине клуб.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонує контракт керманичу Реала Зінедіну Зідану.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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