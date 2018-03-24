Аллегрі головний претендент на посаду тренера ПСЖ?

Массіміліано Аллєгрі

Парі Сен-Жермен бачить в Массіміліано Аллегрі свої головним тренером в наступному сезоні.

Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела Аллегрі обійшов в списку претендентів Маурісіо Почеттіно і Антоніо Конте.

Відзначимо, що контракт Аллегрі з Юве закінчується в 2020 році.

Нинішній головний тренер ПСЖ Унаї Емері швидше за все влітку покине клуб.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ запропонує контракт керманичу Реала Зінедіну Зідану.